Compensación por la gasolina desestabilizada llegó a Bs 8,9 millones

De acuerdo al Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), hasta este domingo los pagos de compensación por el suministro de gasolina desestabilizada alcanzaron a 8,9 millones de bolivianos (8.956.022,81 Bs), entre pagados por transferencia en cuenta y los de retiro en ventanilla del Banco Unión, según un reporte de YPFB.

Asimismo, la estatal petrolera informó que se continúa trabajando en la revisión de los casos pendientes para garantizar que cada solicitud sea atendida bajo criterios técnicos y de transparencia para generar una compensación justa.

La fecha límite para recibir reclamos por WhatsApp es el 15 de abril y la fecha para casos especiales es el 30 de abril.

Para consultas sobre el estado del trámite de compensación, los usuarios pueden comunicarse al número de WhatsApp 50850088 de atención al cliente y para el registro en el SREC a la línea WhatsApp 72150600, o visitar las redes sociales oficiales de la estatal.