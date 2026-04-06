Choferes afectados afirman: gasolina de mala calidad devalúa los vehículos

Tomó la llave de su minibús y quiso encender su motor, pero no respondió y tras varios intentos escuchó un ruido, lo que llamó la atención de Henry López, conductor de un minibús de transporte público. “No encendía y pensé que se había enfriado el motor, pero no era eso. El mecánico me dijo que el motor se había arruinado por la mala calidad de la gasolina”, comentó el afectado. El transportista dijo que debió invertir mucho dinero en la reparación, “cambiamos el motor y el precio de mi vehículo se devaluó, ya no podré venderlo a un buen precio”, se lamentó. Esta opinión es compartida por muchos de sus colegas transportistas, quienes señalaron que, después de las reparaciones de sus motorizados, estos se devaluaron.

“Uno de nuestros compañeros compró un minibús de una importadora, estaba nuevo, pero hizo varias reparaciones y su precio ya no será el mismo. Ni bien se retira un coche de la tienda, ya perdemos 1.000 dólares, se devalúa y con todo esto perdemos más”, afirmó Genaro Tapia, otro chofer de servicio público.

Los transportistas explicaron que la gasolina de mala calidad dejó una serie de daños en sus unidades y se sienten preocupados. El combustible provocó daños graves en los motores de los vehículos, caracterizados por la acumulación de “caramelo” o residuos pegajosos, obstrucción de inyectores, daños en bombas de combustible y doblado de válvulas, lo que se traduce en la pérdida de potencia de los motores, ruidos extraños, fallas mecánicas severas y un alto costo de reparación.

“La obstrucción de inyectores y el doblado de válvulas nos cuesta entre 700 y 1.000 bolivianos, pero se suma una y otra cosa. Mientras que comprar o cambiar un motor cuesta de 7.000 a 8.000 bolivianos”, complementó López.

Reparación

Los minibuses, taxis, microbuses o colectivos afectados deben ser reparados a precios elevados y pierden su valor. “Nos dicen que nos van a devolver lo que gastamos, pero nuestros coches ya están mal y ya no será lo mismo, eso no entienden las autoridades. Muchos de los compañeros sólo trabajan con esto y si ya no tienen su vehículo ¿qué va a hacer? Además, todos perdemos porque si bien reparan los coches, no trabajamos entre 10 y 15 días, pues los coches están en los talleres mecánicos”, manifestó Tapia en tono molesto.

“Son alrededor de 2.500 afiliados que tienen problemas por la gasolina de mala calidad. Cada uno de ellos hizo reparar sus vehículos y gastaron más de 1.000 bolivianos. Por eso, pedimos que las autoridades nos devuelvan los gastos que hicimos”, comentó el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes ‘Chuquiago Marka’, Santos Escalante, quien agregó que en el interior del país también hay transportistas que enfrentan problemas en este sentido. El transporte pesado también se pronunció.

Se informó que varios camiones sufrieron problemas técnicos por la mala calidad del combustible. En tanto, los mototaxistas del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, y también en Beni, hicieron conocer fallas que presentan sus vehículos de dos ruedas, por lo que exigen el resarcimiento económico por los daños que causados por el combustible deficiente. Muchos de ellos coincidieron en señalar que la mala calidad del combustible devaluó sus motorizados.

YPFB habilitá un fondo de compensación para resarcir los daños a los motorizados.