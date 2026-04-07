Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación

Economía
AGENCIAS
Publicado el 07/04/2026 a las 9h58
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Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB), el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, dijo que la medida forma parte de un proceso de “normalización y certidumbre” de la actividad económica en Bolivia·.

Según la autoridad, el criterio utilizado para aplicar esta medida se basa en la consolidación de un tipo de cambio referencial, que ha marcado la tendencia en el mercado cambiario en los últimos cuatro meses y medio que, indicó, ha generado certidumbre y previsibilidad para la gente, según un reporte de Unitel. 

Un segundo elemento “tiene que ver con el flujo de divisas que recibe el sistema financiero en los últimos meses, gracias a las medidas que se han tomado”, generando un movimiento comercial externo positivo.

“Esto ha permitido que el sector financiero pueda comprar dólares en una cantidad suficiente para empezar a mantener un flujo de operaciones con el sector importador, con las personas que necesitaban dólares, con cualquier persona que demandaba divisas, y esto obviamente ha abierto el espacio suficiente para ir normalizando las operaciones”, dijo.

Para el uso para las tarjetas de crédito se establece el límite crediticio que tiene cada persona, y el valor que se fijará es el del tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) publicado el día que se hace la transacción.

Para las tarjetas de débito, todos los bancos deben asegurar por lo menos 500 dólares de gastos mensuales para aquellas personas que quieran llevar adelante operaciones de compra, de venta, de productos o servicios en el exterio, según la misma fuente.

Espinoza también anunció que el Gobierno está trabajando en los mecanismos para liberar depósitos de cuantías mayores, y se espera que esto se anuncie en las próximas semanas.

¿Devaluación? 

Ante las críticas de algunos analistas que califican el uso del tipo de cambio referencial (cercano a los 9 bolivianos) como una devaluación, el ministro fue tajante al señalar que se trata de una unificación del mercado, de acuerdo con Unitel.

”Cuando llegamos al Gobierno había entre cuatro y siete cotizaciones diferentes; ese desorden traía volatilidad. El mercado ya está trabajando a este valor (referencial) y lo que estamos haciendo es darle transparencia”, explicó la autoridad en una entrevista con Unitel..

Además, destacó que tras el anuncio sobre las tarjetas, el precio del dólar en el mercado paralelo se marcó a la baja, lo que valida la estrategia de liberar el mercado para generar previsibilidad.

“En el momento que anunciábamos las medidas, el dólar referencial estaba cerca de 6 o 7 centavos por encima del valor con el que se cerró el día”, indicó Espinoza.

Según la autoridad, el criterio utilizado para aplicar esta medida se basa en la consolidación de un tipo de cambio referencial, que ha marcado la tendencia en el mercado cambiario en los últimos cuatro meses y medio que, indicó, ha generado certidumbre y previsibilidad para la gente, según un reporte de Unitel. 

Un segundo elemento “tiene que ver con el flujo de divisas que recibe el sistema financiero en los últimos meses, gracias a las medidas que se han tomado”, generando un movimiento comercial externo positivo.

“Esto ha permitido que el sector financiero pueda comprar dólares en una cantidad suficiente para empezar a mantener un flujo de operaciones con el sector importador, con las personas que necesitaban dólares, con cualquier persona que demandaba divisas, y esto obviamente ha abierto el espacio suficiente para ir normalizando las operaciones”, dijo.

Para el uso para las tarjetas de crédito se establece el límite crediticio que tiene cada persona, y el valor que se fijará es el del tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) publicado el día que se hace la transacción.

Para las tarjetas de débito, todos los bancos deben asegurar por lo menos 500 dólares de gastos mensuales para aquellas personas que quieran llevar adelante operaciones de compra, de venta, de productos o servicios en el exterio, según la misma fuente.

Espinoza también anunció que el Gobierno está trabajando en los mecanismos para liberar depósitos de cuantías mayores, y se espera que esto se anuncie en las próximas semanas.

¿Devaluación? 

Ante las críticas de algunos analistas que califican el uso del tipo de cambio referencial (cercano a los 9 bolivianos) como una devaluación, el ministro fue tajante al señalar que se trata de una unificación del mercado, de acuerdo con Unitel.

”Cuando llegamos al Gobierno había entre cuatro y siete cotizaciones diferentes; ese desorden traía volatilidad. El mercado ya está trabajando a este valor (referencial) y lo que estamos haciendo es darle transparencia”, explicó la autoridad en una entrevista con Unitel..

Además, destacó que tras el anuncio sobre las tarjetas, el precio del dólar en el mercado paralelo se marcó a la baja, lo que valida la estrategia de liberar el mercado para generar previsibilidad.

“En el momento que anunciábamos las medidas, el dólar referencial estaba cerca de 6 o 7 centavos por encima del valor con el que se cerró el día”, indicó Espinoza.

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