Transportistas orureños rompen el diálogo con el Gobierno y el paro indefinido continúa

La Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro se retiró anoche del diálogo con autoridades del Gobierno y de YPFB al no alcanzar un acuerdo sobre su demanda de abastecimiento total de gasolina especial en todas las estaciones de servicio, y decidieron mantener su paro indefinido.

“No hay solución. Nos vamos a retirar hasta ver el combustible al 100% de gasolina especial en todas las estaciones. (...) Mientras no se vea (una solución), esta medida va a continuar”, aseveró el dirigente Lucio Méndez, según un reporte de Erbol.

El representante de los choferes orureños indicó que el sector está dispuesto a retomar el diálogo, pero condicionado a que existan propuestas concretas.

El transporte pesado internacional anunció que se sumará a las movilizaciones, al igual que la Central Obrera Departamental de Oruro.

“Esto va a crecer como una bola de nieve, van a ver. (…) No se juega con el pueblo, cuidado”, advirtió un afiliado.

Durante el diálogo, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, planteó iniciar la carga de gasolina especial en ocho estaciones de servicio habilitadas para ese combustible y la conformación de una comisión.

Sin embargo, los movilizados rechazaron la propuesta y exigieron el retiro de la gasolina que califican como de baja calidad antes de distribuir el nuevo carburante. Tras romperse el diálogo, Daroca aseguró que la estatal está abierta a continuar el diálogo.