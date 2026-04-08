Amplían hasta el 19 de junio plazo para cobrar el bono PEPE

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció la ampliación del plazo extraordinario para el cobro del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), dirigido a quienes no lograron acceder al beneficio en el periodo inicial.

El nuevo plazo, vigente desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio, establece un sistema de “cobro flexible” que elimina las restricciones habituales por terminación de cédula de identidad o fechas específicas. De esta manera, los beneficiarios podrán acudir a las entidades financieras en cualquier momento dentro del periodo mencionado.

Según el comunicado oficial, “podrán realizar el cobro en cualquier momento dentro de este periodo, sin restricción por terminación de cédula de identidad o fecha de nacimiento”, lo que busca facilitar el acceso al beneficio y evitar largas filas o limitaciones logísticas.

Asimismo, se informó que los beneficiarios podrán cobrar el “monto total acumulado de 450 bolivianos en un solo pago”, correspondiente a los tres desembolsos contemplados en el programa.

La medida tiene como objetivo principal evitar que personas queden excluidas, especialmente aquellas que, por distintos motivos, no pudieron realizar el cobro en las fechas previamente establecidas.

En ese marco, las autoridades exhortaron a los beneficiarios rezagados a presentarse en su entidad financiera con su cédula de identidad vigente, aprovechando la flexibilidad del nuevo plazo habilitado.