Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación

Economía
Redacción Central
Publicado el 08/04/2026 a las 8h35
ESCUCHA LA NOTICIA

Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB), el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que la medida forma parte de un proceso de “normalización y certidumbre” de la actividad económica en Bolivia·.

Según la autoridad, el criterio utilizado para aplicar esta medida se basa en la consolidación de un tipo de cambio referencial, que ha marcado la tendencia en el mercado cambiario en los últimos cuatro meses y medio que, indicó, ha generado certidumbre y previsibilidad para la gente, según un reporte de Unitel.

Un segundo elemento “tiene que ver con el flujo de divisas que recibe el sistema financiero en los últimos meses, gracias a las medidas que se han tomado”, generando un movimiento comercial externo positivo.

“Esto ha permitido que el sector financiero pueda comprar dólares en una cantidad suficiente para empezar a mantener un flujo de operaciones con el sector importador, con las personas que necesitaban dólares, con cualquier persona que demandaba divisas, y esto obviamente ha abierto el espacio suficiente para ir normalizando las operaciones”, dijo.

Para el uso para las tarjetas de crédito se establece el límite crediticio que tiene cada persona, y el valor que se fijará es el del tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) publicado el día que se hace la transacción.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras explorar la cara oculta de la Luna, Orión está de vuelta a la Tierra
2
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
3
El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba
4
Cochabamba adelanta un mes vacunación contra influenza con más de 323 mil dosis
5
Granizadas, sequías e inundaciones afectaron más de 20 mil hectáreas

Lo más compartido

1
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
2
“Esta noche toda una civilización morirá”, amenaza Trump a Irán y luego le da 2 semanas
3
Policía dispara a una mujer al menos tres veces y luego se quita la vida
4
Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta
5
Choferes de Oruro levantan su paro

Más en Economía

08/04/2026
Presidente Rodrigo Paz destaca la apertura de la CAF para una mayor cooperación a Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que a través de "señales externas potentes", el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) cambió...
Ver más
07/04/2026
Choferes de Oruro levantan su paro
El Gobierno firmó un acta de compromiso para satisfacer las demandas de los choferes respecto de la disponibilidad de gasolina Especial en todos los...
Ver más
La inflación en el país cayó a 0,34% en marzo de este año, lo que representa el segundo mes consecutivo de descenso de este indicador, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ver más
07/04/2026
Inflación de marzo cae a 0,34% y registra el segundo mes consecutivo a la baja
Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB), el ministro de Economía y...
Ver más
07/04/2026
Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación
La Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro se retiró anoche del diálogo con autoridades del Gobierno y de YPFB al no alcanzar un acuerdo sobre su demanda de abastecimiento total...
Ver más
07/04/2026
Transportistas orureños rompen el diálogo con el Gobierno y el paro indefinido continúa
En medio de una crisis institucional que se prolonga por más de 500 días, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la convocatoria a...
Ver más
07/04/2026
En medio de una profunda crisis, Comteco pide llamar a elecciones al Tribunal Electoral
En Portada
08/04/2026 Economía
Presidente Rodrigo Paz destaca la apertura de la CAF para una mayor cooperación a Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que a través de "señales externas potentes", el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) cambió...
vista
08/04/2026 País
Ministro Medinaceli no asiste a sesión de la ALP y, con bochorno, legisladores debaten si se le censura
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistió a la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que debía ser...
vista
08/04/2026 País
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
En un comunicado público, el Tribunal Supremo  Electoral (TSE) advirtió ayer sobre intentos de amedrentamiento que buscan debilitar la institucionalidad y la...
vista
08/04/2026 País
El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba
Mientras en Cochabamba, Potosí, Pando y La Paz los Tribunales Electorales Departamentales (TED) alistan la entrega de credenciales a las nuevas autoridades...
vista
08/04/2026 Cochabamba
Cochabamba adelanta un mes vacunación contra influenza con más de 323 mil dosis
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, informó que la campaña de vacunación contra la influenza arranca este miércoles 8 de abril en todos los...
vista
08/04/2026 Economía
Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación
Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de...
vista
Actualidad
El ministro de Defensa, Raúl Salinas, informó que ya no está vigente el contrato de cooperación militar que fue firmado...
Ver más
08/04/2026 País
Defensa da por concluido el convenio de cooperación militar firmado con Irán durante el Gobierno de Arce
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistió a la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa...
Ver más
08/04/2026 País
Ministro Medinaceli no asiste a sesión de la ALP y, con bochorno, legisladores debaten si se le censura
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que a través de "señales externas potentes", el Banco de Desarrollo de...
Ver más
08/04/2026 Economía
Presidente Rodrigo Paz destaca la apertura de la CAF para una mayor cooperación a Bolivia
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles (08.04.2026) con imponer "inmediatamente" aranceles...
Ver más
08/04/2026 Mundo
Trump amenaza con imponer aranceles del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán
Deportes
Con el gol anotado por Matías Fernández al minuto de juego, el plantel de Bolívar cayó por la mínima diferencia (0-1)...
Ver más
08/04/2026 Fútbol Int.
Independiente Rivadavia juega su primera Copa Libertadores y se estrena con victoria
The Strongest celebra hoy su 118.º aniversario y lo hace con el objetivo de que la institución se afiance...
Ver más
08/04/2026 Fútbol
El Tigre celebra sus 118 años de vida, se tendrá un homenaje austero y con misa
Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera
Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
Doble Click
Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el...
Ver más
08/04/2026 Cultura
Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la...
Ver más
06/04/2026 Cultura
Matilde: Rosa de tiempo
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como...
Ver más
06/04/2026 Música
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística