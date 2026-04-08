Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación

Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB), el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que la medida forma parte de un proceso de “normalización y certidumbre” de la actividad económica en Bolivia·.

Según la autoridad, el criterio utilizado para aplicar esta medida se basa en la consolidación de un tipo de cambio referencial, que ha marcado la tendencia en el mercado cambiario en los últimos cuatro meses y medio que, indicó, ha generado certidumbre y previsibilidad para la gente, según un reporte de Unitel.

Un segundo elemento “tiene que ver con el flujo de divisas que recibe el sistema financiero en los últimos meses, gracias a las medidas que se han tomado”, generando un movimiento comercial externo positivo.

“Esto ha permitido que el sector financiero pueda comprar dólares en una cantidad suficiente para empezar a mantener un flujo de operaciones con el sector importador, con las personas que necesitaban dólares, con cualquier persona que demandaba divisas, y esto obviamente ha abierto el espacio suficiente para ir normalizando las operaciones”, dijo.

Para el uso para las tarjetas de crédito se establece el límite crediticio que tiene cada persona, y el valor que se fijará es el del tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) publicado el día que se hace la transacción.