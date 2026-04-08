Gobierno aclara que el Decreto 5600 no detiene obras ni procesos, garantiza continuidad

Luego de la promulgación del Decreto Supremo (D.S.) 5600 que suprime 161 decretos y transparenta las contrataciones directas, el Ministerio de la Presidencia aclaró que ninguna obra ni proceso en curso será paralizado ante una supuesta cancelación de proyectos de salud.

“La norma, que deja sin efecto disposiciones vinculadas a contrataciones directas, no afecta a los procesos iniciados con anterioridad a su vigencia. En este sentido, todos los proyectos actualmente en ejecución continuarán desarrollándose conforme a lo planificado”, aseveraron mediante un comunicado emitido por sus canales oficiales.

El D.S. 5600 en su disposición transitoria establece que “las entidades públicas que hayan iniciado procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Supremo deben concluir los mismos aplicando la normativa vigente al momento de su inicio”.

En este sentido, el Ministerio de la Presidencia garantizó la continuidad de las obras, la seguridad jurídica de los procesos y la estabilidad administrativa, principalmente en proyectos estratégicos del sector salud.