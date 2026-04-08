Gobierno alista fin de restricciones al retiro de ahorros en dólares

El Gobierno prevé que desde el mes de septiembre de este año se tengan los mecanismos para el retiro de montos más elevados de dólares para los ahorristas en Bolivia.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, remarcó que el Gobierno había comprometido hace meses la habilitación de recursos en dólares desde este año.

“Hasta septiembre (de este año) ya tendremos los mecanismos necesarios y suficientes para que la población pueda acceder de manera irrestricta a sus depósitos en dólares”, aseguró.

En enero, el Gobierno viabilizó, luego de varios meses de imposibilidad de retiro, el inicio de la devolución de ahorros a las familias que tenían hasta mil dólares en el sistema financiero.

La escasez de divisas, en medio de la crisis económica, había derivado en restricciones o en la negativa de entrega de ahorros por parte de la banca, lo que fue catalogado como un “corralito”.

Señal de confianza

“La gente podía retirar hasta 48 millones de dólares del sistema financiero y ha terminado retirando solo una fracción de eso. Esto significa que la población, ante la libertad y la posibilidad de realizar esos retiros, ha preferido mantener su dinero en el sistema”, explicó Espinoza sobre las señales de confianza.

El Gobierno también dispuso la habilitación del uso de tarjetas de crédito de manera irrestricta para compras en el exterior. Por su parte, las de débito contarán con un monto mínimo de 500 dólares mensuales. El valor referencial fijado por el Banco Central determinará el tipo de cambio de bolivianos a dólares en esas transacciones.

Divisas suficientes

Según Espinoza, el sistema financiero cuenta con divisas suficientes para generar confianza en los ahorristas. Prueba de ello es que gran parte de los usuarios que tenían depósitos en dólares, pese a tener disponibilidad para su retiro, aún lo mantienen en la banca.

“La cotización del tipo de cambio referencial se ha mantenido prácticamente constante en los últimos tres o cuatro meses. Nosotros, al haber unificado el tipo de cambio, al haber transparentado el valor de las transacciones y, más importante, al haber ordenado las intervenciones del sector público, abstrayéndolas, quitándolas del sistema financiero, hemos permitido que el flujo de divisas sea suficiente para atender la demanda de divisas.

“Por lo tanto, hoy día el sistema financiero está con la capacidad de atender ese monto mínimo que se ha puesto ($us 500) y obviamente en el caso de algunos bancos que decidan competir, atraer a más clientes, favorecer a sus clientes, pues van a poder obtener más divisas”, explicó Espinoza en una entrevista con el diario cruceño El Deber.

Según Espinoza, “hasta ahora el gran problema era que no teníamos esta disociación en el tipo de cambio. Pero seguimos avanzando de una manera ordenada. Ya pronto veremos más anuncios respecto a la posibilidad de utilizar depósitos en dólares”, agregó.