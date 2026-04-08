Presidente Rodrigo Paz destaca la apertura de la CAF para una mayor cooperación a Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que a través de "señales externas potentes", el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) cambió el financiamiento de los $us 3.100 millones de "tope" a "piso" para el desarrollo de Bolivia.

"Cuando estábamos en el diálogo hace unos meses atrás, antes de asumir, la CAF, Rodrigo hasta 3.100, a través de las señales claras de bajar el riesgo país, de cambiar la temática de la subvención, da señales externas potentes; ahora la CAF dice: no Rodrigo, no es 3.100 el tope, 3.100 es el piso porque Bolivia tiene mucho para desarrollar", destacó el jefe de Estado en la Cumbre Ferroviaria que se realiza este miércoles en la ciudad de Santa Cruz.

A fines de febrero de este año, el Presidente de Bolivia y el presidente Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, presentaron en el Palacio Quemado el Documento de Estrategia País (DEP) 2025-2030 ante el Gabinete Ministerial y representantes de organizaciones sociales, y formalizaron en la ciudad de El Alto una serie de compromisos financieros y de cooperación técnica en materia de desarrollo productivo, energía, integración regional y educación.

Mediante un boletín institucional, la CAF recordó que Bolivia es miembro fundador de la institución, y tres bolivianos ejercieron su presidencia ejecutiva, "testimonio de la profunda vinculación que une a ambas partes".

Asimismo, indicó que, durante 58 años de asociación ininterrumpida, la entidad internacional financió proyectos de infraestructura, desarrollo productivo, inclusión social y sostenibilidad ambiental, "construyendo junto al país una relación de confianza y compromiso que hoy se renueva y se amplía".

La Estrategia País contempla un marco de financiamiento de $us 3.100 millones plenamente alineado con los siete ejes del Gobierno y estructurado en cuatro pilares que se refuerzan mutuamente.

El primer pilar tiene el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica e institucional; el segundo impulsa la integración, la producción y la competitividad; el tercero promueve la inclusión y el desarrollo social; el cuarto busca la sostenibilidad ambiental y la acción climática.