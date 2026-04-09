AJAM denuncia violento ataque durante operativo de restitución del derecho minero en Sorata

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que mientras ejecutaba un operativo para la restitución del derecho minero en el área de Lip’ichi, en el municipio de Sorata del departamento de La Paz grupos armados reaccionaron de forma violenta, dejando personal policial herido y vehículos dañados.





“Durante el desarrollo de este operativo, y cuando se procedía a la restitución del área, grupos armados reaccionaron de forma violenta, detonando dinamita y efectuando disparos contra el contingente policial. El hecho generó momentos de alta tensión, dejando como saldo daños en las movilidades y efectivos heridos”, informaron mediante un boletín de prensa.





La intervención, desarrollada en el marco de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, contó con el apoyo de aproximadamente 350 efectivos de la Policía Boliviana, en una acción orientada a restituir el área minera conforme a derecho y fortalecer el control sobre actividades en el sector.

Ante la situación de violencia, la AJAM indicó que se prefirió preservar la integridad del personal, por lo que se dispuso el repliegue de los efectivos policiales para evitar una escalada mayor de violencia en la zona.





“La AJAM rechaza a estos actos, que constituyen un atentado contra el accionar del Estado y el cumplimiento de la normativa minera. Asimismo, estos hechos serán puestos en conocimiento de las instancias competentes y que se continuará con las acciones legales y administrativas correspondientes”, precisaron desde la entidad.





Entre tanto, reiteraron su determinación de ejercer control efectivo sobre la actividad minera para resguardar los recursos naturales del Estado y garantizar la seguridad jurídica en el territorio nacional.