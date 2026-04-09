Espinoza: aumento del 20% al salario básico “no es viable”

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, calificó de “inviable” el incremento salarial del 20% que solicitó la Central Obrera Boliviana (COB) y anunció que en las próximas horas se enviará la respuesta del Gobierno al pliego petitorio.

“No es viable (el incremento) y eso está absolutamente claro, pero de nuevo, esta discusión no es solamente salarial, no debe ser solamente salarial; entendemos que el pliego petitorio de la COB es así”, respondió ante la consulta de los medios.

El pliego de demandas de la COB, presentado el 1 de abril, contiene unas 190 demandas, aunque la principal es el pedido de un aumento salarial del 20% de reposición al haber básico y 20% al Salario Mínimo Nacional.

Espinoza explicó que la carta de respuesta al pliego se encuentra en su última etapa, con los argumentos del Gobierno y una invitación al diálogo para la construcción de un modelo económico.

“La gran mayoría de las personas hoy por hoy están preocupadas por la estabilidad laboral, así que eso es lo que hay que proteger y, hacia adelante, trabajar en la calidad del empleo”, recordó.

En la invitación al diálogo con la COB, el ministro adelantó que deben estar incluidos los empresarios, así como cuentapropistas y comerciantes, que representan la mayor parte de la población con actividad económica en el país.