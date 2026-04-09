Investigan presunto sobreprecio en escáner de la Aduana: hay allanamientos y aprehendidos

La Policía informó que se ha logrado aprehender a cuatro personas, exjefes de reparticiones de la Aduana, en el marco de las investigaciones por irregularidades y sobreprecio en la compra de un escáner para el punto fronterizo de Tambo Quemado.

La denuncia fue presentada por la Aduana y el miércoles se realizó seis allanamientos, cuyo resultado es la aprehensión de dos mujeres y dos varones, informó el capitán Fabio Gonzales, jefe anticorrupción de la fuerza anticrimen.

Indicó que los aprehendidos son exjefes de departamentos de contratación y comisión de revisión de la contratación de la Aduana, entre las gestiones 2024 y 2025.

El oficial explicó que habría un sobreprecio en el escáner cuyo monto sería de 25 millones de bolivianos, pero también habría irregularidades en documentación sobre la fecha de entrega y manipulación de contratos y la marca del producto.

Gonzales señaló que se siguen los operativos y que podrían darse más aprehensiones en este caso. Entre los sindicados, se encuentra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, según indicó.