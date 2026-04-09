Paz promulga ley que reclasifica la pequeña propiedad pese a rechazo de organizaciones

En un acto con el sector agro de Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz promulgó ayer el proyecto de Ley 157, que permite la reclasificación de la pequeña propiedad en mediana. Defendió la norma como un mecanismo que permitirá a los pequeños productores acceder a crédito.

Paz negó que esta norma sea para quitar la propiedad, como le acusan algunos sectores y organizaciones.

“Es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir”, aseguró el mandatario.

“Aquellos que tienen tres, cuatro hectáreas de uva, no pueden acceder a un crédito, hoy día van a poder acceder a un crédito y no van a depender del empresario, van a depender de sus propias capacidades, van a depender de sus propiedades de la seguridad de que esa propiedad suya y la puede usar para potenciar y desarrollar sus capacidades”, agregó en la promulgación.

La ley ha generado rechazo de organizaciones sociales y varias organizaciones no gubernamentales, las cuales consideran que cambia la lógica de administración de la tierra en el país, para implementar lógicas de mercado y endeudamiento.

El mandatario destacó que con esta norma se abre un nuevo debate del desarrollo de la tierra como un factor de desarrollo nacional. Sostuvo que la demagogia y la politiquería han mantenido la pobreza, generando un miedo al desarrollo y a la producción.

Rechazó que se siga con discursos que mantienen la pobreza, cuando considera que “el crecimiento está a la vuelta de la esquina, si hacemos las normativas que den garantías a la propiedad privada, seguridad jurídica y a la inversión tanto nacional como extranjera”.

Ley contra el abigeato

El presidente Paz también promulgó la ley que endurece penas para el delito de abigeato, es decir el robo de ganado. “Esa Norma va a ayudar a ser más duros con aquellos que roban entre bolivianos”, afirmó el presidente.

La firma de las leyes se realizó en la inauguración de la Feria Agropecuaria Internacional de Santa Cruz, que reúne al sector ganadero, donde el mandatario fue aplaudido a tiempo de la promulgación de la nueva normativa que sanciona el abigeato.