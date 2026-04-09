Paz reporta que la compensación por la gasolina desestabilizada alcanza casi Bs 9 millones

La compensación por la gasolina desestabilizada alcanza casi Bs 9 millones a la fecha, lo que evidencia que se están cubriendo los daños ocasionados por ese combustible, informó este jueves el presidente Rodrigo Paz.

“Ya son casi nueve millones de bolivianos que estamos devolviendo, y lo hacemos porque sabemos que no se hizo bien (…). Compañeros, no me oculto ante nadie, porque uno no asume una presidencia para hacer daño, sino más bien para resolver”, dijo el jefe de Estado en un acto público en el municipio paceño de Achacachi.

El mandatario señaló que el Gobierno trabaja para resolver problemas que afectan a la población y a las instituciones del Estado, como el de los hidrocarburos y las “mafias” detectadas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“El problema de los hidrocarburos se está resolviendo. Ya he botado a gente, pero también estoy metiendo a la cárcel a los corruptos que nos han engañado. Hermanos, es la única manera, y también debemos reparar el daño a la gente que ha sufrido”, afirmó.

El mandatario lamentó que el combustible desestabilizado haya ocasionado afectaciones; expresó que reconoce la molestia de la población al respecto y aseguró que el Gobierno realiza todos los esfuerzos para resolver este problema.

“Estoy acá, hermanos. Yo reconozco la molestia, pero vengo a dar la cara”, manifestó.

Mediante el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), YPFB atiende, de manera ordenada, transparente y técnica, los reportes de posibles daños en vehículos por el uso de gasolina desestabilizada.

Asimismo, la estatal petrolera informó la semana pasada que la empresa Vitol aceptó la firma de una adenda al contrato vigente para elevar los estándares de calidad del combustible. Con esta medida también se aseguró la continuidad del abastecimiento.

Esta acción forma parte de las medidas que se implementan, en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, para dar respuesta a la demanda de la población sobre la calidad de los combustibles, remarcó la empresa.