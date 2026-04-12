ANH: la falta de mantenimiento dejó inoperativos dos laboratorios móviles

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno, informó que dos de los tres laboratorios móviles utilizados por el ente regulador para realizar análisis de calidad de gasolina se encuentran fuera de servicio, debido a la falta de mantenimiento durante la anterior gestión de gobierno, según un reporte de Abi.



“Desde que entramos nosotros, tuvimos que implementar los laboratorios móviles que en 10 años no tuvieron mantenimiento correctivo, ni anual. (De los tres) dos están sin servicio y solo uno en La Paz sirve; ha venido a Oruro, a Cochabamba, a Puerto Villarroel y estamos programando que rote”, explicó.

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En ese contexto, afirmó que la actual administración de la ANH ya activó las acciones necesarias para revertir esta situación, mediante la gestión de recursos, la solicitud de incremento presupuestario y la búsqueda de cooperación internacional.



Ante las consultas del sector transporte sobre los controles que ejecuta la ANH, aseguró que los choferes tendrán acceso a la documentación completa de las acciones de fiscalización realizadas por el ente regulador.



Ello en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la normativa vigente, incluso a pesar de las limitaciones de equipamiento y recursos económicos.



Zenteno brindó esa información el martes en la mesa de diálogo que fue instalada, junto con el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal en Oruro, según el repote de la agencia Abi.