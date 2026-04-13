Naabol reporta que una aeronave sobrevolaba de manera irregular en Cochabamba y perdió contacto con la torre de control

La mañana de este lunes se reportó que una aeronave sobrevolaba de manera inusual el cielo del departamento de Cochabamba.

El director ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Humberto Machicao, confirmó a la red UNITEL que ese avión perdió contacto con las torres de control y están investigando su ubicación.

El portal Flightradar24.com, que expone en tiempo real los recorridos, da cuenta que la aeronave comenzó a registrar un vuelo circular cuando ingresó a espacio aéreo de Cochabamba.

Según la citada aplicación, el vuelo partió de La Paz. La red UNITEL además conoció que horas antes, este mismo aparato recorrió la ruta Santa Cruz - La Paz.

La aeronave está identificada con el código CP-3243 y, según las versiones que circulan en las redes sociales, habría activado el modo de seguridad y la comunicación con la tripulación se perdió.

También se reportó la falta de oxígeno en medio de una posible situación de emergencia.

No obstante, las autoridades aún no han confirmado esa versión.