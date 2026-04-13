A sus 91 años, Klaric es contratado por Ecojet y vuelve a su pasión

Economía
Evelyn Rojas
Publicado el 13/04/2026 a las 12h17
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En un sector marcado por la exigencia y la constante renovación, Constantino Klaric, de 91 años, continúa activo en la aviación tras ser contratado por la aerolínea nacional Ecojet. Se mantiene vigente en una industria donde la experiencia resulta clave. Su vida ha estado dedicada al transporte aéreo, con una trayectoria vinculada a abrir rutas y al desarrollo del sector en Bolivia y otros países.

Ingeniero mecánico de formación y amante de la aviación, Klaric ha sido parte importante del desarrollo de la aeronáutica civil en Bolivia. Es reconocido por su trabajo como inspector aeronáutico, sus aportes en el mantenimiento de aeronaves y su participación en la apertura de rutas aéreas.

“En realidad, mi motivo en la aviación más que todo ha sido abrir rutas”, contó.

Su ingreso al rubro fue inesperado, pero decisivo. Desde entonces, acumuló más de 54 años de experiencia, trabajando con aerolíneas nacionales e internacionales y aportando al crecimiento del transporte aéreo.

“Para mí la aviación es como una droga, una vez que te metes, no sales”, afirmó.

Con disciplina y conocimiento técnico, Klaric se ganó el respeto de pilotos, mecánicos, estudiantes y autoridades. Su legado se refleja en cada operación segura y en su aporte al desarrollo del sector aeronáutico.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con distintas instituciones y ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, consolidándose como una de las figuras más experimentadas de la aviación. Pese a su trayectoria, mantiene una mirada crítica sobre la situación del sector.

Más allá de su extensa carrera, Klaric encuentra su mayor alegría en su familia, especialmente en sus bisnietos, quienes lo llaman con cariño “Costó Flaco”. Su historia refleja una vida dedicada a la aviación y una vigencia poco común en el sector.

“La edad no es un límite. Lo importante es seguir adelante, no rendirse y mantenerse firme en lo que uno quiere hacer”, concluyó.

 

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