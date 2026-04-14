ABC ejecuta trabajos de conservación en el tramo San Ignacio de Velasco – San Matías

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que efectuó trabajos de conservación preventiva en puentes de madera del tramo San Ignacio de Velasco – San Matías, en Santa Cruz, para una transitabilidad segura en la Red Vial Fundamental.

Los trabajos realizados por personal técnico capacitado de la ABC implicaron la sujeción de elementos estructurales en el puente Roxana, el reajuste de grampas y el reclavado de huelleros.

Para estas intervenciones se emplearon herramientas especializadas, como motosierra, taladro y equipos menores, lo que permitió reforzar las condiciones de seguridad en la infraestructura vial.

Tales acciones son parte de un cronograma de mantenimiento que continuará el 24 de abril en otros puentes del mismo tramo, bajo supervisión de la ABC, con el propósito de preservar el estado de las estructuras y garantizar la circulación vehicular en condiciones adecuadas.