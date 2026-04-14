Empresarios advierte que incremento al salario sería “ilegal” e “inaceptable”

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió ayer que cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico sería “incongruente, ilegal e inaceptable”, en respuesta a la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de aplicar un aumento del 20% adicional.

A través de un comunicado, la CEPB señaló que el artículo 21 del Decreto Supremo 5516, acordado entre el Gobierno nacional y la COB, reconoce y garantiza la negociación salarial entre empleadores y trabajadores, tanto de manera individual como colectiva.

El sector empresarial recordó que la normativa vigente, así como los acuerdos internacionales suscritos por el Estado, únicamente facultan al Gobierno a determinar el salario mínimo nacional.

Decreto

Recordó que el salario mínimo nacional ya fue incrementado en 20% mediante el decreto 5516 de enero de este año. La CEPB resaltó que ese aumento está siendo cumplida por todos los sectores, pese a considerarlo desproporcionado y de impacto negativo en la economía empresarial.

Asimismo, la organización indicó que los parámetros para la negociación del haber básico están definidos en el mismo decreto, los cuales deben equilibrar los derechos de los trabajadores con factores como la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias sectoriales y regionales, y la necesidad de preservar las fuentes laborales.

En su pronunciamiento, la CEPB alertó que, en el actual contexto económico caracterizado por restricciones y desafíos, la imposición de un nuevo incremento generalizado podría derivar en el cierre de unidades productivas, pérdida de empleos, reducción de contrataciones y presiones inflacionarias que afectarían el poder adquisitivo de la población.

Finalmente, la entidad empresarial ratificó su disposición a participar en espacios de diálogo convocados por el Gobierno, orientados a analizar políticas laborales que impulsen la generación de empleo, el aumento de la productividad y la formalización de la economía.

Gobierno

El presidente Rodrigo Paz planteó trabajar junto a la Central Obrera Boliviana (COB) en la elaboración de un plan de reactivación económica del país, orientado a impulsar el crecimiento de la industria y la generación de empleo formal.

“Nosotros queremos, más que un pliego petitorio con la COB, un acuerdo, un plan de trabajo de cómo reactivar la economía para que crezca la industria, para que haya empleo formal, para que tenga más representados y no todo lo contrario, cada vez más chiquito, más reducido”, afirmó.

El mandatario observó la actual representatividad de la COB, al señalar que no es la misma de hace 50 o 60 años.