El FMI proyecta que la economía boliviana tendrá una caída el 3,3% el 2026 y la inflación llegará al 20,7%

Economía
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Publicado el 14/04/2026 a las 13h47
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En su último "lnforme Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés)", el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía boliviana presente una caída del 3,3% durante el 2026, además de una inflación del 20,7%.

De acuerdo con los datos, Bolivia registrará una contracción económica más profunda que la de 2025 (-1,2%), lo que la ubica entre los países con peor desempeño en Sudamérica para 2026.

En paralelo, la inflación en Bolivia alcanzará el 20,7% en 2026, por encima del 19,5% estimado para 2025, reflejando fuertes presiones sobre los precios internos.

En el frente externo, el FMI proyecta que Bolivia pasará de un déficit en cuenta corriente de -1,9% del PIB en 2025 a un superávit de 1,2% en 2026, lo que sugiere un ajuste en el sector externo, posiblemente vinculado a menores importaciones o cambios en los flujos comerciales.

En cuanto al empleo, la tasa de desempleo subiría del 3,3% en 2025 al 4,5% en 2026, evidenciando un deterioro del mercado laboral.

América Latina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes una previsión de crecimiento ligeramente al alza, del 2,3%, para América Latina y el Caribe en 2026, y advirtió que el impacto de la guerra en Oriente Medio es dispar en la región.

"Las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente", explica el informe.

La previsión de 2,3% para 2026 es ligeramente mayor (+0,1 puntos porcentuales) que el pronóstico del mes de enero. Para 2027, el crecimiento sería del 2,7%, sin cambios respecto a la estimación anterior.

Brasil podría verse beneficiado por la guerra, gracias a su condición de exportador neto de energía. El Fondo prevé que su crecimiento aumente a 1,9% (1,6% preveía en enero), y marque 2% en 2027 (2,3% en enero).

México afrontó en 2025 una gran tensión a causa de los aranceles y la agresiva política comercial de Estados Unidos. Pero tras el 0,6% de crecimiento ese año, en 2026 podría llegar a 1,6% y a un 2,2% en 2027.

Así, América Latina y el Caribe sigue siendo una región de grandes contrastes económicos, con cifras como la proyección de inflación venezolana para 2026: un 387%, un apreciable aumento respecto al 252% que el país registró en 2025, según el Fondo.

Venezuela, que cambió de presidente tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, es un productor de crudo que saldría beneficiado de la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

La previsión de crecimiento es del 4% este año, 6% el año que viene.

Contrasta en cambio la perspectiva económica de Bolivia, que sufrió una caída del 1,2% del PIB en 2025 y afronta otra contracción, de 3,3% este año, según el Fondo.

Argentina moderará su crecimiento de 2025 (4,4%) y se situará en 3,5% este año, 4% el año que viene, en buena parte a causa de la ralentización de la actividad económica en el segundo semestre de 2025, explicó Petya Koeva-Brooks en la rueda de prensa.

El país sudamericano sigue reduciendo con éxito su inflación, con una previsión del 30,4% para 2026 y 15,7% para 2027.

Colombia crecerá un 2,3%, Chile un 2,4%, Uruguay se mantendrá sin cambios respecto a 2025, con una expansión de 1,8%.

Perú crecerá un 2,8%, Ecuador un 2,5%, ambos países a la baja respecto a sus registros en 2025.

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