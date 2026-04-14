YPFB amplía el plazo para reclamos por gasolina desestabilizada

El plazo para tramitar el resarcimiento por daños a causa de la gasolina desestabilizada se amplía hasta el 15 de mayo, informó este martes el vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.

“Hemos decidido, en coordinación con la compañía de seguros, ampliar el plazo para el registro y evaluación de contingencias por la gasolina desestabilizada hasta el 15 de mayo”, indicó en conferencia de prensa.

Daroca explicó que la ampliación responde a que algunos afectados aún no lograron interactuar con el sistema de registro. En ese sentido, YPFB espera que la extensión del plazo permita que todos los usuarios puedan presentar sus reclamos.

El término para el registro, por WhatsApp, de vehículos y sus propietarios era este miércoles, 15 de abril.

“El sistema está funcionando a nivel nacional y estamos ampliando este plazo para dar la oportunidad a todas las personas que aún tengan reclamos pendientes de acceder al mismo”, resaltó.

El alto funcionario de la estatal petrolera añadió que el sistema de registro de daños por la gasolina desestabilizada opera con normalidad y que el proceso de pago no supera los 21 días, desde la presentación del reclamo hasta su verificación y validación.

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) es la plataforma mediante la cual YPFB atiende, de manera ordenada, transparente y técnica, los reportes de posibles daños en vehículos por el uso de gasolina desestabilizada.

El alto funcionario e YPFB señaló que el tiempo promedio de atención, desde el inicio del trámite hasta la cancelación del monto correspondiente, no supera los 21 días.

Asimismo, explicó que el procedimiento contempla el registro del usuario y del motorizado, seguido de la validación de datos y la evaluación técnica de los daños por parte de la compañía de seguros.

Una vez verificada la afectación, el beneficiario puede optar por recibir el pago mediante depósito bancario o a través de ventanilla en el Banco Unión, presentando su cédula de identidad.

El sistema está habilitado para todo tipo de motorizados, incluyendo vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, y abarca tanto a usuarios particulares como al sector del transporte, para el cual también se ha dispuesto un mecanismo de atención específica.

YPFB recordó que los afectados pueden realizar consultas o iniciar sus reclamos mediante la línea de WhatsApp 721 50600.