BoA designa a Eduardo Valdivia como nuevo gerente general

Boliviana de Aviación (BoA) informó este miércoles la designación de Eduardo Alejandro Valdivia Medling como nuevo gerente general de la empresa estatal, en el marco de una nueva etapa institucional.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea señaló que la incorporación se orienta a dar continuidad al trabajo que se desarrolla en la compañía.

El nuevo gerente “asumirá sus funciones dando continuidad a los avances logrados, trabajando bajo pilares fundamentales como la eficiencia, la calidez, la seguridad y el crecimiento”, indica el documento.

La empresa destacó la gestión del gerente saliente Juan José Galvarro y señaló que su labor estuvo enfocada en la recuperación de aeronaves y la mejora de las operaciones de vuelo.

BoA también informó que se encuentra en curso un proceso de transición institucional, con el objetivo de concretar la posesión de la nueva autoridad en el transcurso de la próxima semana.

En el mismo comunicado, la estatal ratificó su compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de la empresa, con miras a consolidar sus operaciones y expandir sus rutas nacionales e internacionales.