Bolivia y El Salvador firman memorándum para avanzar en apertura de cielos

Economía
ABI
Publicado el 15/04/2026 a las 21h35
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Bolivia y El Salvador firmaron un memorándum de entendimiento como parte de los avances para consolidar una política de cielos abiertos en el país.

La iniciativa se enmarca en las acciones del Gobierno nacional orientadas a fortalecer la conectividad aérea y ampliar la integración regional.

“El objetivo es trabajar para generar mayores oportunidades para el desarrollo del transporte aéreo”, explicó el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, durante su intervención en el acto de suscripción del documento binacional, este miércoles en La Paz.

El acuerdo constituye el primer instrumento en materia aeronáutica suscrito entre ambos países.

“Las gestiones realizadas con la Autoridad de Aviación Civil de la República de El Salvador reflejan plenamente este enfoque y nos permiten hoy concretar la suscripción de un memorándum de entendimiento que constituye un avance significativo en la modernización de nuestra relación aerocomercial”, afirmó Fanola.

El documento incorpora la flexibilización de los derechos de tráfico, lo que permitirá a las líneas aéreas operar con mayor eficiencia, ampliar frecuencias, desarrollar nuevas rutas y optimizar el uso de sus capacidades tanto en el transporte de pasajeros como de carga.

 

Beneficios directos

“La apertura que promovemos generará beneficios directos y tangibles: facilitará el acceso a nuevos mercados, incentivará una mayor competencia, contribuirá a mejorar la oferta y la calidad de los servicios, y permitirá condiciones más favorables para los pasajeros”, añadió el director de la DGAC.

El acuerdo apunta también a fortalecer el comercio, el turismo y la integración entre ambos países, en el marco de la política de cielos abiertos que Bolivia viene impulsando con distintas naciones de la región.

En el acto participaron la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira; la embajadora de ese país en Bolivia, Ana Guadalupe Rivas, y el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, Homero Francisco Morales, entre otras autoridades, de forma presencial y virtual.

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