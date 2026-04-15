Empresa de comunicación XX Corp expande operaciones a Paraguay

Después de varios meses de preparación, análisis e investigación de mercado, así como de conversaciones y negociaciones con potenciales aliados estratégicos en Asunción, XX Corp inició formalmente sus operaciones en Paraguay, consolidando así un paso clave dentro de su proceso de expansión regional.

La llegada al mercado paraguayo representa un nuevo capítulo para la firma, que durante más de dos décadas ha desarrollado soluciones integrales en eventos, relaciones públicas y gestión de marcas, construyendo relaciones sostenidas con empresas, líderes y organizaciones de distintos sectores.

Como parte de este inicio de operaciones, Ximena Jiménez y Saúl Ortiz viajaron a Asunción para acompañar personalmente la realización del primer evento ejecutado por la firma en Paraguay: Conecta Latam, contratado por la empresa Real, una plataforma que permitió materializar esta apertura con una primera experiencia concreta en el mercado.

Se presentó oficialmente a Claudia Aponte L. como Country Manager de XX Corp Paraguay, quien liderará el posicionamiento y desarrollo estratégico de la operación en el país, con foco en la construcción de marca, la consolidación institucional y la articulación de relaciones clave con empresas, aliados y actores relevantes del ecosistema empresarial paraguayo

A partir de este inicio, XX Corp comenzó además las gestiones con compañías bolivianas con las que mantiene vínculos de largo plazo y que hoy tienen presencia en Asunción, al mismo tiempo que avanza en conversaciones con empresas líderes del mercado paraguayo, con el objetivo de generar una inserción sólida, gradual y estratégicamente alineada a las dinámicas del país.

Ximena Jiménez, fundadora de XX Corp, destacó que esta expansión responde a una visión de crecimiento construida con criterio, preparación y propósito.



“Creemos en un crecimiento que no sacrifique la esencia de una empresa. Expandirse no es solo abrir mercado; es trasladar una forma de hacer las cosas, una cultura de trabajo y una manera de construir reputación con coherencia, visión y excelencia. Paraguay representa una oportunidad muy valiosa para seguir evolucionando sin perder aquello que nos ha dado identidad y confianza durante todos estos años.”

Por su parte, Saúl Ortiz subrayó el valor estratégico de este aterrizaje, no solo desde una perspectiva comercial, sino también desde la posibilidad de conectar capacidades, experiencia y relaciones entre ambos mercados.



“El ingreso a Paraguay es una decisión estratégica que combina preparación, lectura de contexto y visión regional. Llegamos con la convicción de aportar valor real desde nuestra experiencia, pero también con la apertura de entender el mercado, construir relaciones y adaptarnos con inteligencia. Asunción es una plaza con enorme proyección, y para nosotros este paso significa abrir una nueva etapa de crecimiento con bases firmes.”

La presencia de XX Corp en Paraguay reafirma el compromiso de la firma con una expansión responsable, enfocada en construir relaciones memorables, generar confianza y aportar una mirada integral de comunicación, posicionamiento y experiencias de alto valor.

Con este primer paso, la empresa no solo abre operaciones en un nuevo país, sino que también fortalece su visión de consolidarse como una firma regional capaz de conectar mercados, marcas y oportunidades, entendiendo que aterrizar en Paraguay significa mucho más que una expansión geográfica: significa ingresar a un entorno estratégico con gran potencial de desarrollo y proyección para el futuro.