FMI proyecta que Bolivia tendrá en 2026 un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de -3,3%

Economía
Redacción Central
Publicado el 15/04/2026 a las 8h33
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, correspondiente a abril, en el que proyecta que Bolivia tendrá un decrecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) de -3,3% este 2026. Además de una inflación del 20,7%.

De acuerdo con los datos, Bolivia registrará una contracción económica más profunda que la de 2025 (-1,2%), lo que la ubica entre los países con peor desempeño en Sudamérica para 2026, según un reporte de Oxígeno.

En paralelo, la inflación en Bolivia alcanzará el 20,7% en 2026, por encima del 19,5% estimado para 2025, reflejando fuertes presiones sobre los precios internos.

En el otro frente, el FMI anticipa que Bolivia pasará de un déficit en cuenta corriente de -1,9% del PIB en 2025 a un superávit de 1,2% en 2026, lo que sugiere un ajuste en el sector externo, posiblemente vinculado a menores importaciones o cambios en los flujos comerciales.

La tasa de desempleo subiría del 3,3% en 2025 al 4,5% en 2026, evidenciando un deterioro del mercado laboral.

El caso boliviano resalta dentro del informe por combinar contracción económica, alta inflación y deterioro del empleo, en un entorno donde la mayoría de países de la región mantendrán crecimiento, aunque moderado.

A nivel regional, América Latina y el Caribe registrarán una expansión del 2,3% en 2026, una décima menos que en 2025, pero por encima de lo previsto en enero.

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