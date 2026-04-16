Argollo condiciona diálogo COB-Gobierno a abrogación de Ley 1720

Economía
ERBOL
Publicado el 16/04/2026 a las 22h12
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El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, condicionó este jueves el diálogo de esa organización con el Gobierno a la abrogación de la Ley 1720 y advierte que podría suspenderlo si no se atiende esa demanda, en medio del conflicto por la norma, más conocida por el número de su proyecto: 157.

“Seguramente en la respuesta nos van a decir ‘la Ley (1720) no se abroga’. Bueno, lastimosamente entonces tendríamos que suspender el diálogo”, afirmó el dirigente cobista.

El dirigente sindical también confirmó el respaldo “moral y físico” de la COB a la marcha contra la norma que autoriza al INRA a recategorizar la pequeña propiedad a mediana y anunció que su sector se sumará a la movilización, al considerarla “justa y reivindicativa”.

Argollo cuestionó que el Parlamento haya aprobado la ley sin una socialización previa y señaló que existe molestia en distintos sectores que se sienten afectados por la norma.

Asimismo, sostuvo que la Ley 1720 sería un mecanismo encubierto para expropiar tierras comunitarias campesinas, pese a que el Gobierno asegura que no afecta esos derechos.

En paralelo, el presidente Rodrigo Paz llamó a priorizar el diálogo y planteó trabajar en un plan más amplio para el país, advirtiendo que la confrontación responde a intereses políticos y no a la búsqueda de soluciones.

Las negociaciones entre el Gobierno y la COB sobre el pliego petitorio sindical tendrían que iniciarse en los próximos días, según está acordado.

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