Mototaxistas se encadenan en puertas de YPFB para exigir el resarcimiento por la gasolina

Economía
Redacción Central
Publicado el 16/04/2026 a las 8h44
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Los representantes de la Confederación Departamental de Mototaxis de Santa Cruz se encadenaron ayer en las puertas de YPFB, en la capital cruceña, para exigir el resarcimiento económico por la gasolina desestabilizada, comprometido por el Gobierno nacional a través de una aplicación y de la atención presencial de los afectados, según un reporte de Unitel.

Los movilizados denuncian que no hay una respuesta concreta por los daños ocasionados a sus vehículos, responsabilizando a la carga de la gasolina desestabilizada.

La protesta se realizó en las oficinas de la estatal petrolera de Santa Cruz. Los afectados aseguran que más de 1.500 carpetas fueron presentadas, pero solo 18 casos recibieron compensación.

El ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, cuestionó la ampliación del plazo hasta el 15 de mayo para el resarcimiento al considerar que establecer nuevas fechas no sirve si el combustible no tiene garantía.

“No va a servir ninguna ampliación ni fechas establecidas si la gasolina no goza de garantía de la población. Lamentablemente se siguen arruinando las movilidades”, declaró Tancara.

Impotencia

Jaime Paz Zamora, expresidente del Estado y padre del actual jefe de Estado, reveló este miércoles que el mandatario Rodrigo Paz “casi se pone a llorar” por el conflicto generado por la mala calidad de la gasolina y al verse imposibilitado de acabar con el “monopolio” de la distribución de los hidrocarburos de parte de empresas transnacionales.

Entrevistado por Radio Fides, Paz Zamora compartió lo expresado por su hijo en sentido de que el problema de la gasolina es producto de un “sabotaje” y señaló que el Gobierno está limitado “por un contrato que viene del anterior Gobierno”.

“Los ministros lo convencieron de que estaban atados de pies y manos al monopolio gigantesco que tienen estas empresas distribuidoras en todo el país. Casi se pone a llorar Rodrigo ante la impotencia; menos mal que se han ido moviendo (en la solución)”, relató.

Ampliación

El Vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca informó que se amplió el plazo para solicitar compensaciones por la gasolina desestabilizada hasta el próximo 15 de mayo.

Explicó que la decisión se tomó en atención al pedido del transporte expresado en reuniones que de manera permanente.

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