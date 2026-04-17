BCB: Deuda externa de Bolivia alcanza $us 13.430 millones a marzo de 2026

El saldo de la deuda externa pública del país alcanzó a $us 13.429,8 millones a marzo del presente año, lo que representa una reducción de $us 701,6 millones respecto al cierre de 2025, informó el Banco Central de Bolivia (BCB). Los recursos desembolsados fueron orientados principalmente al apoyo presupuestario y a proyectos de educación, infraestructura vial y saneamiento básico, según ABI.

“El saldo de la deuda externa pública, al 31 de marzo de 2026, alcanzó a $us 13.429,8 millones, cifra inferior en $us 701,6 millones al saldo al 31 de diciembre de 2025”, señala el Informe de la Deuda Externa Pública publicado por el ente emisor.

De acuerdo con el documento, los desembolsos del primer trimestre de 2026 alcanzaron a $us 155,5 millones, monto inferior en $us 247,7 millones respecto al mismo periodo de 2025.

Durante este periodo, los recursos externos se destinaron principalmente al apoyo presupuestario ($us 100,0 millones) y a proyectos de educación, infraestructura vial y saneamiento básico.

Entre los proyectos financiados destacan el Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas de Bolivia ($us 22,3 millones), la Doble Vía Oruro–Challapata ($us 7,8 millones) y el Proyecto Resiliente del Agua ($us 8,0 millones), reporta ABI.

Por concepto de servicio de la deuda externa pública se pagaron $us 1.020,5 millones, de los cuales $us 824,0 millones correspondieron a capital y $us 196,5 millones a intereses y comisiones. Este monto es superior en $us 550,3 millones en comparación con el primer trimestre de 2025.

El mayor componente del servicio corresponde al pago de Bonos Soberanos, con $us 563,1 millones en capital y $us 47,9 millones en intereses.

Las transferencias netas de la deuda externa pública (desembolsos menos amortizaciones) registraron un saldo negativo de $us 865,0 millones. En el primer trimestre de 2026 se contrató un nuevo préstamo por $us 105,1 millones con Corea.

Según el informe, los principales acreedores multilaterales son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM), mientras que entre los bilaterales figuran la República Popular China y Francia.

La deuda externa pública por deudor muestra que, al 31 de marzo de 2026, el 99,7% ($us 13.391,2 millones) corresponde al Sector Público No Financiero, con una participación del Gobierno Central (Tesoro General de la Nación) del 92,3% ($us 12.362,3 millones).

El Sector Público Financiero representa el 0,2% del saldo total ($us 31,3 millones), mientras que el sector privado con garantía pública alcanza el 0,1% ($us 7,3 millones).