Las Reservas Internacionales alcanzan a $us 3.542,9 millones a marzo, según reporte del BCB

Al 31 de marzo de 2026, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a $us 3.542,9 millones, informó este jueves el Banco Central de Bolivia (BCB).

“Al 31 de marzo de 2026, las RIN del BCB alcanzaron a USD 3.542,9 millones, mostrando una reducción de USD 170,4 millones respecto al 31 de diciembre de 2025, lo que representa una variación negativa de 4,6%”, señala el Informe Trimestral de Administración de las Reservas Internacionales del ente emisor.

Según el documento, este resultado se explica principalmente por la reducción de los niveles de divisas en el periodo, como consecuencia del pago de la deuda externa. Asimismo, se destaca que el cumplimiento de estas obligaciones contribuyó a la mejora de la calificación de riesgo crediticio en marzo de 2026.

Las Reservas Internacionales del país son administradas por el BCB y se componen de Reservas Monetarias Internacionales (RMI), reservas de oro y Derechos Especiales de Giro (DEG).

En ese marco, al cierre del primer trimestre de 2026, las reservas registraron una reducción de $us 30,3 millones respecto a diciembre de 2025, debido principalmente a la caída de las Reservas Monetarias Internacionales, que disminuyeron en $us 356,5 millones.

Se observó un incremento en el valor de las reservas de oro de $us 329,8 millones, impulsado por el aumento de las tenencias en 0,6 toneladas y la mejora en la cotización internacional del metal.