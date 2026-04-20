Enfrentamiento entre cooperativistas y jukus deja un fallecido en Potosí

Un enfrentamiento entre cooperativistas mineros y presuntos “jukus” (ladrones de mineral) dejó como saldo el domingo una persona fallecida y varios heridos en el Cerro Rico de Potosí, reportó radio Líder de la Red Erbol.

El comandante departamental de la Policía, Mirko Bustos, informó que el hecho se registró el domingo 19 de abril, aproximadamente a las 13:00, en el sector Pailaviri, cooperativa Cori Mayo, sección Primero de Mayo.

Según el informe policial, cooperativistas del lugar habrían aprehendido a 20 personas, de los cuales 15 son mayores de edad y cinco menores, entre ellos una mujer.

Los acusados de “jukeo” fueron sorprendidos trabajando de manera irregular en el interior de la mina.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos dentro del yacimiento, que dejó varios lesionados, principalmente entre los denominados “jukus”.

Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados al exterior de la cooperativa, donde efectivos policiales verificaron que algunos presentaban heridas y que varios tenían la cabeza cubierta con bolsas de yute.

Las 20 personas fueron conducidas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde personal de Bomberos realizó la evaluación médica correspondiente. Cinco varones fueron derivados a distintos centros de salud debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el reporte, uno de los heridos, un joven de 20 años falleció tras su ingreso al nosocomio. La autopsia médico-legal determinó como causa de muerte un shock hipovolémico hemorrágico, con laceración de órganos vitales y traumatismo toracoabdominal cerrado, presuntamente producto de la agresión sufrida durante el enfrentamiento.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras que las otras 19 personas permanecen en calidad de aprehendidas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.