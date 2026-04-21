BancoSol lanza cuenta de ahorros 100% digital para menores de 13 a 17 años dentro de altoke

BancoSol anunció este martes el lanzamiento de una nueva cuenta de ahorros para menores de entre 13 y 17 años, habilitada dentro de altoke, su solución digital de cobros y pagos por QR.

La nueva cuenta de ahorros altoke permitirá que adolescentes comiencen a dar sus primeros pasos en la gestión de su dinero a través de un canal digital, con una experiencia sencilla, segura y acompañada, que fomenta una gestión autónoma de sus transacciones y el desarrollo de hábitos financieros responsables desde edades tempranas.

En esta primera fase, el servicio está dirigido a hijas e hijos de clientes BancoSol que cuentan con altoke o la banca móvil appSol. La apertura es completamente digital y requiere la autorización del padre o la madre, quienes forman parte del proceso como aliados en la educación financiera.

La cuenta incorpora límites transaccionales no editables para promover un uso responsable del dinero: hasta 500 bolivianos diarios en transacciones y 3.500 bolivianos para retiros sin tarjeta en cajeros automáticos. Asimismo, ofrece una tasa de interés del 2% anual sobre el saldo de ahorro, con devengo diario y capitalización mensual. Al alcanzar la mayoría de edad, el sistema actualiza la cuenta automáticamente, permitiendo su continuidad dentro del sistema financiero formal.

Además de realizar cobros y pagos mediante QR, las y los menores podrán acceder a funcionalidades como el pago de servicios, el pasanaku digital —orientado a fomentar el hábito del ahorro— y la herramienta “Mis finanzas”, que les permitirá visualizar y gestionar sus ingresos y gastos de manera práctica, promoviendo una relación más consciente con el dinero. Asimismo, con “Pagamos juntos” podrán reunir aportes de amigas, amigos y familiares para un fin específico, digitalizando la tradicional “vaquita”.

“Promover hábitos financieros saludables desde la niñez es clave para que las futuras generaciones tomen decisiones informadas y responsables y construyan una verdadera salud financiera. Queremos que las y los jóvenes bolivianos lleguen a la mayoría de edad con criterio, hábitos y confianza para administrar y gestionar sus finanzas. Esta cuenta de ahorros para menores, integrada en altoke, nos permite acompañar a las familias en ese proceso desde el día a día”, señaló Verónica Gavilanes, gerente general de BancoSol.