Presupuesto reformulado 2026 recorta Bs 4.100 MM al gasto corriente

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que presentará el presupuesto reformulado este miércoles a la Asamblea Legislativa, que contempla un recorte de Bs 4.100 millones en gasto corriente y un monto global cercano a Bs 390.000 millones.

“Estamos asignando más de 1.000 millones de bolivianos adicionales en presupuesto para salud y educación. (...) Se reducen los gastos del Gobierno central en 4.100 millones de bolivianos, eso representa gastos en viáticos, pasajes, publicidad y se transfiere esa plata a la inversión social”, afirmó la autoridad.

El nuevo presupuesto parte de supuestos más conservadores y fija como meta reducir el déficit fiscal al 9% del PIB, frente a niveles que podían superar el 15%, según la evaluación del Ministerio.

En cuanto a la asignación de recursos, el ministro detalló que se incrementa la inversión social con más de Bs 1.000 millones adicionales para salud y educación, además de la creación de más de 3.000 ítems en educación, más de 2.400 en salud y más de 1.500 en seguridad.

Espinoza también indicó que la propuesta de Presupuesto Reformulado 2026 será remitido al Parlamento junto con un proyecto de ley que busca agilizar la ejecución de recursos por parte de gobiernos subnacionales, reduciendo los tiempos de aprobación de transferencias presupuestarias, que actualmente demoran entre 15 y 45 días a plazos más cortos.

Empresas públicas

Adicionalmente, se plantea la evaluación de empresas públicas, con un plazo de 90 días para definir su situación y proceder al cierre o liquidación de aquellas que resulten deficitarias.

“Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por decreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley, así que ahí toca el trabajo con la Asamblea”, detalló Espinoza.

La autoridad señaló también que la reformulación del presupuesto para este año se sustenta en una revisión técnica del que está vigente y los de gestiones anteriores, donde se identificaron distorsiones en ingresos y gastos que afectaban la lectura real de las finanzas públicas.

Estos datos están disponibles en la plataforma Presupuesto Abierto y, una vez aprobado el presupuesto reformulado, se podrá hacer seguimiento en tiempo real.

El ministro sostuvo que el proyecto de Presupuesto Reformulado 2026 no solo busca ordenar las finanzas públicas, sino también establecer un punto de partida confiable para la planificación económica del país.