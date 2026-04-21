SREC reporta desembolso de 14,6 millones de bolivianos por compensaciones de gasolina desestabilizada
El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) reportó este martes que ya se desembolsaron 14,6 millones de bolivianos por concepto de compensaciones a los daños provocados por la gasolina desestabilizada.
De acuerdo al mismo informe, hasta la fecha accedieron a la compensación 7.161 vehículos a nivel nacional.
El SREC continuará con la recepción de reclamos hasta el 15 de mayo de 2026, tanto por whatsapp al 72150600 así como por ventanillas de casos especiales dispuestas en dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de todo el país.
Asimismo, se dispone de la línea de atención al usuario 508 - 500 88, call center que fue reforzado con personal extraordinario para atender de forma eficiente y pronta las consultas y dudas de los interesados.