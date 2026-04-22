La escasez de diésel frena al agro cruceño y transportistas amenazan con movilizaciones

Economía
Redacción Central
Publicado el 22/04/2026 a las 7h57
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La escasez de diésel vuelve a generar filas en las estaciones de servicio de Santa Cruz en el inicio de la etapa de la cosecha de verano y nuevamente se ven cisternas detenidas y transportistas que no logran cumplir rutas para llevar sus productos a otros departamentos y regiones.

La demanda supera la oferta y afecta a más de 4.000 transportistas en plena campaña agrícola. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aumenta despachos, pero persiste el desabastecimiento. La estatal petrolera atribuye el hecho a una extraordinaria demanda.

El dirigente de Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, lamentó ayer que nuevamente exista desabastecimiento de diésel en los surtidores ya que se encuentran en época de cosecha de soya por lo que temen grandes pérdidas económicas. Además, amenaza con movilizaciones.

“No hay combustible ahora, están en riesgo los camiones que están esperando, los agricultores también, y miren, esto es una mala gestión, ¿no?, ellos deberían prever esto, porque la siembra no puede esperar a que haya diésel o no”, afirmó Yujra.

Aseguró que como sector transportista exigían que se levante la subvención para que dejen de existir filas en los surtidores y lamentó que ahora nuevamente tengan este problema, tomando en cuenta que ya “hay dinero para pagar el combustible”

“Seguimos en los surtidores haciendo fila. Entonces, no sabemos cuál sea la falla, anteriormente era porque no había plata, pero ahora no sé cuál será, porque ya los bolivianos han aceptado que se levante la subvención, y no tengamos que estar mendigando o peregrinando de surtidor en surtidor”, manifestó.

Asimismo, advirtió que, si el tema de las filas continúa, convocarán nuevamente a bloqueos, marchas y protestas a los miembros del transporte pesado a nivel nacional.

“Si es que esto va a seguir así, con seguridad, que nos vamos organizar a nivel nacional y vamos a tener que salir. Nosotros realmente no queremos salir, queremos trabajar”, dijo el dirigente.YPFB

De acuerdo con datos oficiales, el consumo de diésel en Santa Cruz registra, desde la semana pasada, niveles inusuales, alcanzando 2,79 millones de litros por día frente a una demanda habitual de 1,6 millones, lo que evidencia un comportamiento estacional marcado por el dinamismo productivo del sector agroindustrial.

Según un comunicado del sector agroindustrial, se indicó que el periodo de cosecha de verano en todo el país contempla unos 3,5 millones de hectáreas.

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