Mineros de cooperativas rompen diálogo con el Gobierno

Economía
ERBOL
Publicado el 23/04/2026 a las 19h01
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La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) rompió el diálogo con el Gobierno tras la inasistencia del presidente Rodrigo Paz a una reunión programada con él y seis ministros y se declararon en estado de emergencia.

“Ya basta de ese manoseo, de esa humillación. (...) Hemos roto el diálogo. No está el presidente, no quiere atender a este sector, sus ministros a cuentagotas llegan. (...) Que se atengan a las consecuencias que el movimiento disponga”, cuestionó el ejecutivo de Fencomin, Richard Caricari.

El dirigente cuestionó la inasistencia del presidente Paz a la reunión previamente coordinada y la falta de respuesta a problemas como el abastecimiento de diésel y gasolina. Aseguró que, pese a múltiples notas enviadas, no hubo voluntad de diálogo real.

En ese marco, informó que Fencomin y sus federaciones determinaron declararse en estado de emergencia y que las decisiones serán asumidas en sus asambleas nacionales. No descartó movilizaciones si el Gobierno no convoca a un nuevo encuentro.

Entre sus demandas, el sector exige solución a la escasez de combustibles, acceso a material explosivo y respeto a la institucionalidad cooperativista. Aseguran ser un sector clave en la generación de empleo y la economía nacional.

Por su parte, el presidente de Fedecomin Potosí, Óscar Chavarría, criticó la actitud del Ejecutivo y calificó de incapacidad la respuesta gubernamental.

“Tenemos un presidente incapaz, ministros incapaces y quiero llegar desde aquí al ministro de Defensa: es un cobarde. Ni siquiera se ha presentado a esta reunión. (...) Hemos derrocado a Evo Morales, este señor presidente no es nada. Entonces, que lo piense, no vamos a esperar su regalada gana para que nos llame. Vamos a paralizar el país entero”, advirtió.

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