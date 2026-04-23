Ministro Justiniano: “Estamos en un momento crítico por la cosecha”, pero el diésel se restablecerá el viernes

Economía
AGENCIAS
Publicado el 23/04/2026 a las 17h52
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La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otros sectores exigen a las autoridades dar soluciones la problemática del combustible puesto que los productores están en plena cosecha de verano, según un reporte de Unitel.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, indicó este jueves que se encuentra “muy preocupado” por los problemas en el abastecimiento de diésel en las zonas productoras.

No obstante, con base en informes que dijo que recibió de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la autoridad del Gobierno anunció que el abastecimiento comercializará a normalizarse desde este vienes.

“Muy preocupados porque estamos en un momento crítico, se está levantando las distintas cosechas, están iniciando otras, por ejemplo, como la caña de azúcar, que es azúcar en la mesa de cada una de nuestras familias, es etanol, etcétera”, afirmó en una rueda de prensa, según Unitel

“Pero la parte importante en esto, por la información que se tiene, que ayer se recibió de Yacimientos, es de que el viernes, es lo que ellos mencionan, estaría ya avanzándose para estabilizar la provisión, pero también en el resto del país, en las siguientes horas”, afirmó.

Justiniano afirmó que se enfrentan problemas en el abastecimiento.

“Tenemos nosotros dificultades, por supuesto, como Estado, se ha visto en estas últimas horas, como Gobierno particularmente, pero lo importante es de que se viene trabajando, se está trabajando y se tiene que resolver, porque lo más importante en este momento es garantizar la estabilidad para nuestros productores y, lógicamente, también las plantas del país”, señaló.

La Cámara Agropecuaria del Oriente

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otros sectores exigen a las autoridades dar soluciones la problemática del combustible puesto que los productores están en plena cosecha de verano.

“Estamos levantando una cosecha con alto sacrificio para los productores por el precio elevado de todos los insumos importados y enfrentar irregularidades en el abastecimiento de diésel sería catastrófico”, señala un comunicado de la CAO publicado el fin de semana.

 

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