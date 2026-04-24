Fexco inaugura la Vitrina Comercial Exportadora con 32 empresas bolivianas

La Vitrina Comercial Exportadora 2026, desarrollada como una misión comercial a la inversa, articula la participación de 32 empresas bolivianas con compradores internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Uruguay, consolidando un espacio de vinculación directa en el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay, en el marco de la Fexco.

El evento, impulsado por la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) en alianza con Fexco y Feicobol, reúne a 32 empresas bolivianas que presentan su oferta exportable ante compradores internacionales provenientes de mercados estratégicos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Durante la inauguración, el presidente de Cadexco, Juan Carlos Ávila, destacó que esta iniciativa permite generar un entorno de contacto directo entre exportadores nacionales y compradores internacionales con capacidad de decisión, facilitando procesos de negociación que pueden derivar en acuerdos comerciales de corto, mediano y largo plazo.

La Vitrina articula una oferta diversa que incluye alimentos naturales, café, cacao, productos forestales, alimentos procesados, textiles, calzados, envases, bebidas y productos gourmet, reflejando la amplitud y capacidad productiva del país orientada a mercados internacionales.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, señaló: “Estas plataformas responden a una lógica económica orientada a fortalecer la internacionalización empresarial, mediante mecanismos eficientes de vinculación comercial y generación de confianza en mercados externos”.

Asimismo, destacó el rol de la inversión estratégica realizada por Fexco y Feicobol en la consolidación del recinto ferial y en la generación de un ecosistema que permite transformar espacios de exposición en resultados económicos medibles.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Oswaldo Barriga, planteó la necesidad de escalar este modelo a nivel nacional, solicitando a Cadexco la replicación de la Vitrina Comercial Exportadora en los nueve departamentos del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad exportadora de Bolivia desde una lógica descentralizada y articulada.

La Vitrina Comercial Exportadora se posiciona como un instrumento operativo que permite dinamizar la economía, fortalecer la competitividad empresarial y generar oportunidades concretas de inserción en mercados internacionales.