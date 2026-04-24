Intervienen oficinas de YPFB en La Paz y Santa Cruz por el caso de presunto “sobreprecio” en la compra de crudo

En un operativo conjunto, la Policía Anticorrupción, personal de Criminalística y el Ministerio Público intervinieron este viernes oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y La Paz, según un reporte de Unitel.

La acción tiene como objetivo investigar el contrato y la compra de petróleo a la empresa Trafigura. Desde el Ministerio Público se informó de manera preliminar que la investigación se sigue contra presuntos autores, sin personas identificadas hasta el momento.

La investigación surge tras las denuncias presentadas por parlamentarios y el vicepresidente del Estado Edmand Lara, quienes señalaron irregularidades en los costos de adquisición de petróleo en comparación con gestiones pasadas.

Los delitos que la Fiscalía ha tipificado de manera preliminar para este caso son conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“El caso que se investiga es la compra con presunto sobreprecio de barriles de crudo en comparación con el anterior Gobierno. Es por ello que estamos investigando contra ‘autores’”, señaló el fiscal anticorrupción, Aldo Mesa, en La Paz.

“Estamos recolectando indicios para corroborar si existen los ilícitos denunciados, después se hará la identificación de los presuntos autores, cómplices y encubridores”, acotó.