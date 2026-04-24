Por segundo año consecutivo, una boliviana figura entre los 25 líderes más influyentes que vinculan talento con trabajo

Economía
Los Tiempos Digital
Publicado el 24/04/2026 a las 10h56
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Por segundo año consecutivo, Monica Dupleich Auza, CEO de BM GROUP para Bolivia y Paraguay, fue nominada entre los 25 líderes más influyentes de Latinoamérica en la industria del outsourcing y gestión de talento humano por Staffing Industry Analysts (SIA).

El Staffing 25 Latin America es una distinción anual que reconoce a ejecutivos dentro del mercado latinoamericano de staffing que generan impactos significativos en sus empresas y en el ecosistema de la industria. Los nominados son líderes en roles de influencia estratégica, legal, tecnológica o de crecimiento en el sector.

La lista es elaborada por SIA, firma global de investigación y asesoría enfocada en soluciones de dotación de personal y fuerza laboral, con sede en Mountain View, California. La distinción, que se publica en la edición enero-febrero de la revista Staffing Industry Review, es reconocida como uno de los referentes más importantes para identificar el liderazgo en la industria a nivel continental.

Con más de 20 años de trayectoria en gestión de talento humano, innovación empresarial y liderazgo organizacional, la nominación de Dupleich destaca su liderazgo con una visión centrada en equilibrar el desarrollo empresarial responsable y el bienestar social. Bajo ese enfoque, ella lidera iniciativas en Bolivia y Paraguay que promueven la inserción laboral bajo estrictas políticas de compliance.

La experta en gestión del talento humano fundó BM GROUP en 2008 con el objetivo de transformar el mercado laboral, promoviendo la formalización, la equidad de género y la sostenibilidad empresarial. La empresa cuenta hoy con presencia en los nueve departamentos de Bolivia y expandió sus operaciones a Paraguay desde 2019.

La SIA resalta que Dupleich ha demostrado una capacidad excepcional para superar adversidades mediante la innovación y la resiliencia, así como el impulso por implementar políticas sostenibles y promover un entorno laboral inclusivo. Estas contribuciones son consideradas cruciales para el futuro de la industria.

Esta segunda nominación consecutiva consolida a Monica Dupleich como un referente boliviano en el mapa del liderazgo regional del staffing.

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