“¿Cómo estamos con el diésel hoy?”: Paz consulta en X e Hidrocarburos garantiza restablecer el abastecimiento

Economía
ABI
Publicado el 25/04/2026 a las 7h56
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, utilizó ayer viernes la red social X (antes Twitter) para consultar de manera directa a las autoridades del sector hidrocarburífero sobre la situación del abastecimiento de combustibles en el país.

“¿Cómo estamos con el diésel hoy?”, escribió el mandatario, en un hecho inusual, etiquetando al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, quienes respondieron a la consulta en la misma plataforma.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, garantizó la continuidad de las operaciones para restablecer el abastecimiento de diésel, asegurando que existe seguimiento en territorio y control permanente del suministro.

“Presidente, estamos en operación continua para restablecer el abastecimiento de diésel en todo el departamento. Hay distribución activa, seguimiento en territorio y control permanente para garantizar que el combustible llegue donde tiene que llegar y dar tranquilidad a la patria”, publicó la autoridad en su cuenta de X.

Horas antes, YPFB informó el despacho de 2 millones de litros de diésel oil desde la planta de Senkata hacia distintas estaciones de servicio del departamento de La Paz, como parte del reforzamiento del suministro.

La operación busca garantizar el abastecimiento en surtidores de las ciudades de La Paz, El Alto y otras regiones del departamento, donde se reporta demanda de combustible.

De acuerdo con el reporte de la estatal petrolera, en las últimas horas se registró el arribo progresivo de camiones cisterna con diésel oil a la planta de Senkata, en El Alto.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó además en sus redes sociales que hasta el 28 de abril se prevé la llegada de más de 1.200 cisternas en tránsito para reforzar el abastecimiento de combustibles en el país.

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