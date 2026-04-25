Transporte paceño anuncia bloqueos para el lunes y en Cochabamba siguen las filas

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) convocó hoy a una marcha y bloqueo sectorial para el lunes 27 de abril tras advertir una falta de respuesta del Gobierno a sus demandas, con énfasis en la regularización del abastecimiento de combustible, según reporte de Unitel.

“Se convoca a todas las empresas afiliadas y transportistas del departamento de La Paz a sumarse a estas medidas en defensa del sector, realizándose marcha y bloqueo el día lunes 27 de abril de 2026, con punto de concentración en la extranca Senkata, a horas 07:00, para iniciar la movilización”, reza el comunicado difundido este sábado.

Cadetran comunicó la determinación señalando que no recibieron respuestas a gestiones realizadas ante instancias como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Presidencia y Cancillería, lo que derivó en una declaratoria de emergencia.

En Cochabamba, las filas de camiones, flotas y cisternas por diésel continúan y abarcan varias cuadras, incluso, reduciendo la capacidad de las vías, porque los motorizados aseguran que permanecen por tres días a la espera del combustible.