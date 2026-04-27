Arranca la Rueda Empresarial de Negocios de la Fexco 2026

La Rueda Empresarial de Negocios Fexco 2026 inició operaciones consolidando a Cochabamba como un eje de articulación comercial, con la participación de más de 320 empresas nacionales e internacionales, en un entorno diseñado para transformar interacción empresarial en inversión y expansión de mercados, según la FEPC.

El evento, que se desarrolla el 27 y 28 de abril en el Centro Internacional de Negocios, constituye el núcleo operativo de la Semana de Negocios Fexco, bajo un modelo B2B con agenda estructurada que proyecta más de 3.500 citas de negocios en dos jornadas y una estimación superior a 60 millones de dólares en intenciones de negocio.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, destacó el rol estratégico de esta plataforma:

“La Rueda Empresarial de Negocios Fexco 2026 es el principal instrumento de vinculación productiva de la región, diseñado para convertir encuentros en acuerdos y acuerdos en inversión”, indicó.

Asimismo, precisó el alcance operativo del modelo implementado: “El sistema de agendamiento proyecta más de 3.500 citas de negocios en los dos días que dura este evento, estructurando el núcleo operativo de la Semana de Negocios Fexco”.

La Rueda Empresarial de Negocios es operada por la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), que implementa metodologías especializadas en vinculación empresarial, estructuración de agendas y gestión de plataformas de negociación.

A manera de destacar a los organizadores Demeure precisó: “Más que una agenda de reuniones es una plataforma para crear conexiones reales, abrir mercados y construir alianzas que aporten valor al país”.

La articulación entre Fexco y Feicobol integra esta rueda dentro de un ecosistema ferial que potencia el flujo de oportunidades, amplía la participación empresarial y fortalece la proyección económica del departamento.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó la magnitud del evento: “Este es el evento más importante de la feria porque aquí reunimos al empresariado y generamos intercambio económico para Bolivia y otros países”, afirmó el munícipe.

La Rueda Empresarial de Negocios Fexco 2026 proyecta a Cochabamba como un nodo estratégico de integración, con participación de empresas nacionales e internacionales que impulsan cadenas de valor, comercio exterior y desarrollo empresarial.

Un modelo que escala resultados

La gestión 2025 estableció una base de desempeño relevante, con más de 300 empresas participantes, delegaciones internacionales de El Salvador, Perú, Chile y Paraguay, 3.223 citas de negocios concretadas y 58 millones de dólares en intenciones de negocio.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, destacó el alcance del evento: “Desde la Cámara de Exportadores de Cochabamba nos sentimos orgullosos de ser impulsores de este encuentro, que más que una agenda de reuniones, es una plataforma para poder crear conexiones reales, abrir mercados y construir alianzas que aporten valor al país.”.

El evento reafirma una dinámica económica basada en la articulación institucional, la generación de oportunidades y la construcción de acuerdos que impactan en inversión, empleo y crecimiento.