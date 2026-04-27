Bolivia y EEUU firman memorando de entendimiento sobre minerales críticos

El ministro de Minería de Bolivia, Marco Antonio Calderón de la Barca, y un representante del Gobierno de Estados Unidos firmaron, en Washington, un memorando de entendimiento sobre minerales críticos.

La información fue difundida la tarde de este lunes por la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de EEUU.

De parte del Gobierno estadounidense, el documento fue firmado por el vicesecretario para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr.

Según publicó la oficina estadounidense mediante X, ambas autoridades conversaron sobre cooperación en materia de minerales críticos.

La publicación indica que “Estados Unidos está comprometido a trabajar con Bolivia bajo el liderazgo del Presidente Paz para atraer inversiones que impulsen la prosperidad”, en beneficio de ambos países asegurando las cadenas de suministro de minerales críticos.

En febrero pasado, Bolivia ya participó de una conferencia ministerial sobre minerales críticos, que organizó el Departamento de Estado con la presencia de más de 50 países.