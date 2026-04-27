Paz asegura que “nadie va a privatizar YPFB”

El presidente Rodrigo Paz respondió este lunes a Evo Morales, a quien pidió dejar de mentir sobre un supuesto plan para privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y afirmó que la empresa será más eficiente para beneficiar al país.

En una publicación en sus cuentas de redes sociales, el primer mandatario consideró que Morales no tiene “autoridad moral” para hablar de la estatal petrolera, debido a que, junto con el expresidente Luis Arce, ocasionaron su quiebra.

“No le mientas una vez más al país: nadie va a privatizar YPFB. La haremos eficiente para todos los bolivianos. Evo, la patria está por encima de partidos y caudillos. La patria va a salir adelante”, escribió Paz.

Asimismo, recordó que la gran mayoría de la población le dio el mandato de cambiar lo que el gobierno de Morales “destrozó” durante 20 años, ya que YPFB era la empresa con más recursos, reservas petrolíferas y gasíferas del país.

“Durante 20 años, tú y tu ministro Arce, de Economía, no hicieron más que usarla para sus intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que la promesa de la nacionalización dejó a todos los bolivianos sin gas y sin futuro hidrocarburífero.

“La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”, indicó Paz.

Por otro lado, el presidente mencionó que durante la gestión de Arce la población enfrentó casi dos años de largas filas de vehículos en las estaciones de servicio para cargar combustible.

“Ahora no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años. Dejaron un país arrasado que estamos empezando a reconstruir”, afirmó.

Además, comprometió que su Gobierno construirá una YPFB fuerte, transparente y al servicio de todos los bolivianos, “verdaderamente nacional y no de un partido político ni de unas pocas familias”.

“Están haciendo campaña”

El domingo recién pasado, el líder cocalero y expresidente afirmó este domingo que existe una estrategia orientada a deteriorar la imagen de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de impulsar su privatización.

“De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen de YPFB. Dice ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’. Para el (decreto) 21060 también hicieron campaña contra las empresas estatales”, sostuvo durante su programa radial.