Gobierno: “Bolivia supera el periodo de mayor presión de liquidez y registra superávit fiscal”

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, informó que, a abril de 2026, el país dejó atrás el momento más complejo de presión de liquidez y hoy muestra señales concretas de estabilización económica.

'Al primer trimestre de 2026, Bolivia registra un superávit fiscal de Bs 2.101 millones, impulsado por el dinamismo de las exportaciones y una mejor administración de las finanzas públicas', dijo.

Añadió, además, que a esto se suman otros indicadores positivos: fortalecimiento de las Reservas Internacionales, reducción del riesgo país, inflación contenida y crecimiento sostenido de los depósitos en el sistema financiero.

'Estamos ordenando la economía con resultados concretos: más estabilidad, más confianza y mejores condiciones para las familias bolivianas', finalizó."