Gobierno no responderá al pliego de la COB antes de 1º de mayo

Economía
CORREO DEL SUR
Publicado el 28/04/2026 a las 17h08
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El Gobierno no dará respuesta al pliego petitorio presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) ni a la demanda de incremento salarial antes del 1 de mayo y plantea instalar mesas técnicas a partir del 4 de mayo, con la participación de distintos sectores de la economía, anunció este martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

“Lo que nosotros hemos planteado a la COB es una agenda de trabajo. No vamos a responder a un pliego petitorio, vamos a plantear una agenda de trabajo. Y esa agenda de trabajo tiene que tener un objetivo muy claro, que es mejorar las condiciones laborales para todos los bolivianos”, explicó.

El planteamiento oficial incluye la incorporación de actores como profesionales independientes, trabajadores por cuenta propia, transportistas, el sector informal y empresarios, con el objetivo de analizar de forma amplia la situación laboral del país.

Según Espinoza, la intención es construir propuestas que beneficien a todos los sectores y no únicamente a quienes cuentan con empleo formal.

“La propuesta con la COB… es que a partir del 4 de mayo nos sentemos en mesas técnicas, vivienda, salud, educación, infraestructura y también una mesa económica que sea permanente. Y ahí discutimos con ellos”, precisó.

 

Enfoque racional

El ministro consideró que la postura del Ejecutivo responde a un enfoque “racional”, al advertir que tratar únicamente el incremento salarial “de manera ciega” abre interrogantes sobre la sostenibilidad financiera. “La plata no se fabrica”, enfatizó.

En ese sentido, cuestionó de dónde podrían obtenerse los recursos para cubrir un aumento del 20%, planteando escenarios como recortes en áreas clave o incrementos impositivos. “Si quieren incremento salarial, la pregunta para ellos es, ¿a quién le quito? ¿Le quito a salud y educación? ¿Subo impuestos?”, expresó.

Finalmente, Espinoza alertó que un ajuste salarial podría afectar negativamente a trabajadores que no cuentan con seguridad social ni beneficios laborales, quienes –según dijo– quedarían aún más vulnerables. “A ellos les complicamos más todavía la vida, los precarizamos más todavía”, concluyó.

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