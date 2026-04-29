Comité Multisectorial rechaza demanda salarial de la COB y cuestiona su representatividad

El Comité Multisectorial del país expresó este miércoles su rechazo a la demanda de incremento del 20% al Haber básico, planteada por la Central Obrera Boliviana (COB), y cuestionó la representatividad laboral de esa organización.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Osvaldo Barriga, señaló que la dirigencia sindical responde a “agendas específicas y minoritarias” que podrían generar efectos negativos en la economía nacional.

“Los sectores que conformamos la cadena multisectorial somos quienes sostenemos el aparato productivo nacional, generamos empleo, inversión, dólares. No es aceptable que intereses políticos, disfrazados de representación social, pretendan frenar el desarrollo económico del país”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que un incremento de los costos laborales en el actual contexto económico derivaría en el cierre de unidades productivas debido a que ese aumento afectaría la competitividad.

Barriga añadió que el país enfrenta una situación compleja tras años de políticas que, según dijo, han encarecido la producción, lo que limita la capacidad de las empresas para asumir nuevas cargas salariales.

No representa a todos los trabajadores

Por su parte, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Luis Áñez, sostuvo que la COB no representa a sectores como el transporte, donde la mayoría de los trabajadores opera por cuenta propia y asume sus propios riesgos, resaltando que hay un 85% de la masa laboral del país que no está afiliada a esa organización sindical.

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo informó que la suspensión del diálogo de este miércoles responde a la inasistencia de la COB, y advirtió que existen afanes políticos en torno a esta decisión, en referencia al cabildo convocado por el ente matriz para el 1 de mayo.

En paralelo, autoridades del área económica plantearon avanzar en mesas técnicas que incluyan a trabajadores y sectores generadores de empleo, con el objetivo de construir una agenda más amplia que trascienda el debate sobre el incremento salarial.