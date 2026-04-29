Executive Business Networking Night potencia la agenda empresarial de la Fexco 2026

La generación de espacios de articulación empresarial marcó ayer la agenda del Executive Business Networking Night 2026, desarrollado en el marco de la Semana de Negocios de Fexco 2026 y organizado por R&M Producciones, 360 Consulting, Estrategia y Camebol contó con la presencia de líderes empresariales y autoridades en el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, destacó que este tipo de plataformas permiten activar capital relacional y generar sinergias orientadas al crecimiento económico: “La competitividad empresarial se define en la calidad de las decisiones y en la capacidad de articular actores. Espacios como este transforman la interacción en oportunidad y el conocimiento en ventaja competitiva para las empresas”, afirmó.

Subrayó que la sostenibilidad se consolida como una variable económica que impacta en la estructura de costos, en el acceso a mercados internacionales y en la valorización empresarial, posicionándose como un eje estratégico para el desarrollo productivo regional.

El evento contó con la participación del ejecutivo Tito Orellana, gerente general de Duralit, quien lideró el espacio académico especializado. Duralit se constituye como la primera empresa en Bolivia en obtener la certificación internacional BS 8001 en economía circular, otorgada por Icontec, consolidando un referente empresarial en gestión sostenible a nivel nacional.

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (Camebol), Magaly Castro Claure, enfatizó la necesidad de vincular la sostenibilidad con la gestión empresarial: “Cochabamba proyecta su desarrollo sobre sostenibilidad empresarial. Este espacio conecta conocimiento especializado con gestión real, permitiendo que los enfoques técnicos se integren directamente en la toma de decisiones y en la operación de las empresas”, señaló.

Asimismo, el alcalde Manfred Reyes Villa destacó las alianzas público-privadas como eje de desarrollo económico, resaltando su impacto en la inversión, la infraestructura y el crecimiento sostenible.

El Executive Business Networking Night integró un componente académico y un espacio de networking ejecutivo orientado a la generación de oportunidades de negocio y fortalecimiento de relaciones institucionales.