Ministro de Hidrocarburos: YPFB no se privatizará y será una empresa competitiva

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco Quintanilla, afirmó ayer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no se privatizará y, en cambio, se fortalecerá y convertirá en una empresa estatal competitiva.

“Es completamente falso que tengamos la intención de privatizar yacimientos, nuestra idea es fortalecer yacimientos y volverla una empresa competitiva”, aseveró Blanco en una conferencia de prensa ofrecida en Santa Cruz de la Sierra, junto al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora; el presidente de YPFB, Sebastián Daroca; y el máximo ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, Agusto Blanco Díaz, según ABI.

El ministro indicó que “Yacimientos fue creada para producir líquidos, no para comercializar líquidos” y cuestionó que en años pasados “se dedicaron a usar el dinero que debía ser reinvertido”.

Asimismo, Blanco precisó que aquellas personas implicadas con el problema de la gasolina de este o el anterior gobierno, tendrán que pagar las consecuencias conforme a lo que determina la ley.

Daroca confirmó que “YPFB no se privatiza, sino se fortalece para poder afrontar los desafíos que se tiene a futuro en el marco de las políticas del presidente Rodrigo Paz Pereira”.

Añadió que se viene una nueva ley de hidrocarburos y que no se permitirá ningún hecho de corrupción en la empresa petrolera.

Entre tanto, el representante de los trabajadores petroleros rechazó cualquier intento de rumor de privatización de YPFB. “Nadie debe entregar a los privados a la primera empresa del país, nadie debe vender nuestro patrimonio. YPFB se queda del Estado y para el pueblo boliviano”, dijo.

Más datos

Lamentó que las declaraciones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, “solo buscan generar división y confusión para tapar el desastre y la corrupción que dejaron en YPFB”.

El ministro de Obras Públicas indicó que se escuchó al pueblo boliviano en su pedido de cambio, Aclaró que su presencia tiene como objetivo garantizar el resarcimiento de los daños por el combustible basura.

La conferencia de prensa se realizó luego de la respuesta del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a Morales. Le pidió que deje de mentir sobre un supuesto plan para privatizar YPFB. En ese sentido, afirmó que la empresa será más eficiente para beneficiar al país.