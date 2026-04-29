Nueva Ley de Hidrocarburos impulsará a YPFB hacia su rol productivo y la recuperación del sector energético

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperará su rol protagónico como empresa productora y se convertirá en un actor clave para la reactivación del sector energético boliviano, gracias a la nueva Ley de Hidrocarburos que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hidrocarburos, ya tiene lista para enviar a la Asamblea Legislativa.

Así lo destacaron el miércoles en Santa Cruz el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. Este último enfatizó que el objetivo central de la norma es devolver a la estatal su esencia productiva: “Yacimientos fue creada para producir, no para dedicarse principalmente a comercializar. Hoy es más un comercializador y la intención es que recupere su rol preponderante como productora”.

Por su parte, Daroca aseguró que el país está entrando en “una nueva era”, en la que YPFB deberá transformarse en “una empresa fuerte, eficiente, honesta y capaz de reconstruir el sector de hidrocarburos”. En ese sentido, anunció el inicio de una evaluación integral del talento humano y una reestructuración institucional con apoyo internacional.

Días atrás, el Ministerio de Hidrocarburos informó que la nueva ley marcará el comienzo de una reforma integral del sector energético, orientada a fortalecer a YPFB y restituirle su rol estratégico como productora de hidrocarburos. La normativa busca recuperar los niveles de producción de gas natural, petróleo, gasolina y diésel, generando un cambio estructural profundo en la empresa estatal.

El presidente de YPFB calificó la futura ley como “un hecho histórico” que permitirá “recuperar nuestro potencial energético” y reactivar el desarrollo de campos gasíferos y petroleros. Además, subrayó que la empresa deberá consolidarse como una entidad capaz de negociar directamente con inversionistas en defensa de los intereses de Bolivia.

“Ya iniciamos gestiones con instituciones internacionales para llevar adelante la reestructuración, modernización y reforma integral de YPFB, junto con un programa de austeridad y optimización de recursos que priorice las inversiones en la cadena de distribución de combustibles”, detalló Daroca.

Augusto Blanco, ejecutivo de los trabajadores petroleros, expresó el respaldo del sector laboral al proceso de transformación: “Tenemos la certeza y la confianza de que YPFB tendrá un renacer más fuerte, más productivo y al servicio exclusivo del pueblo boliviano”. Reafirmó, además, la posición de “no a la privatización”.